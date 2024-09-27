В Махачкале раздался взрыв на АЗС, есть жертвы – видео момента

Погибли четыре человека, еще девять, по предварительным данным, получили ранения разной степени тяжести

Взрыв на АЗС в Дагестане (Иллюстративное фото)

В городе Махачкала в Дагестане вечером 27 сентября прогремел взрыв на автозаправочной станции. Известно о погибших и раненых, еще несколько человек могут находиться под завалами.

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Инцидент произошел около 18:00 по киевскому времени. Российские пропагандистские медиа пишут, что погибли четыре человека, еще девять, по предварительным данным, получили ранения разной степени тяжести.

На месте происшествия работают не менее трех карет скорой помощи. По словам очевидцев, несколько человек могут находиться под завалами.

Впоследствии россияне сообщили, что на территории АЗС вспыхнул пожар.

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