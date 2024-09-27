У Махачкалі пролунав вибух на АЗС, є жертви – відео моменту

Загинуло чотири особи, ще дев'ятеро, за попередніми даними, отримали поранення різного ступеня тяжкості

Вибух на АЗС у Дагестані (Ілюстративне фото)

У місті Махачкала, що у Дагестані, ввечері 27 вересня пролунав вибух на автозаправній станції. Відомо про загиблих і поранених, ще кілька осіб можуть перебувати під завалами.

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Інцидент стався близько 18:00 за київським часом. Російські пропагандистські медіа пишуть, що загинуло чотири особи, ще дев'ятеро, за попередніми даними, отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На місці події працюють щонайменше три карети швидкої допомоги. За словами очевидців, кілька осіб можуть перебувати під завалами.

Згодом росіяни повідомили, що на території АЗС спалахнула пожежа.

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