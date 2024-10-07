В Пакистане подорвали колонну китайских инженеров: двое погибших, десятки раненых – фото
В Пакистане вечером 6 октября недалеко от аэропорта Карачи произошел взрыв, атаковавший колонну автомобилей китайской компании, занимающейся строительством электростанций в стране. В результате погибли по меньшей мере двое китайцев, пишет BBC.
Посольство Китая в Пакистане подтвердило гибель двух граждан КНР и сообщило о ранении еще одного. Пакистанская полиция отметила, что в больницу были доставлены десять пострадавших, среди которых один находится в критическом состоянии.
Ответственность за взрыв взяла на себя сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана", которая уже длительное время проводит атаки на работающих в Пакистане китайцев. Они выступают за отделение провинции Белуджистан, утверждая, что местные жители не получают должной доли от доходов китайских проектов в регионе, богатом полезными ископаемыми.
Белуджи – народ, проживающий в Пакистане, Иране и Афганистане. В пакистанском Белуджистане они составляют более трети населения.
В заявлении китайского посольства утверждают, что их граждане, на которых было совершено нападение, работали на строительстве двух угольных электростанций компании Port Qasim Power Generation Co Ltd, расположенных в порту Касим, недалеко от Карачи, в провинции Синдх, а не в Белуджистане.
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