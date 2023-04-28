Пакистан готовится поставить Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Anza Mark-II пакистанского производства. Об этом сообщает Милитарный со ссылкой на The Economic Times, ссылающуюся на собственные источники.

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Согласно сообщению, пакистанские средства противовоздушной обороны будут поставляться через Польшу.

Издание сообщает, что в феврале Польша подписала меморандум о взаимопонимании с пакистанской стороной о поставках оборонного оборудования в Киев.

Польская фирма PHU Lechmar LLC выступит в качестве покупателя-посредника, а базирующаяся в Канаде компания Tradent Global Solutions выступит в качестве консультанта-посредника.

Кроме того, Пакистан находится в процессе экспорта переносных зенитно-ракетных комплексов Anza Mark-II в Польшу для передачи затем Киеву.

Зенитные ракеты Anza MK-1, Anza MK-2 и Anza MK-3 имеют дальность действия 4, 5 и 6 км соответственно, сообщает Милитарный.

СПРАВКА . Anza – серия переносных ракет класса "земля-воздух" с плеча, производимых Пакистаном. Anza используется для противовоздушной обороны малой дальности.

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Вадим Ребрина

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