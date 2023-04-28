Пентагон заказал высокоточных ракет для HIMARS почти на $5 млрд – Defence News

Defence News сообщает, что Пентагон заключил соглашение на $4,8 млрд с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство высокоточных ракет GMLRS, входящих в состав систем HIMARS. США предоставляют их Украине в рамках военной помощи.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналисты пишут, что Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на три года для производства этих ракет. Изготовление указанного в контракте количества GMLRS должно быть завершено до 30 октября 2026 года.

Для того чтобы совершить сделку, планируется нарастить производство ракет с 6000 до 14 000 в год.

В Lockheed Martin также ведут активную разработку ракет с большим радиусом действия – ER GMLRS, очередные тестовые запуски которых планируют провести в течение 2023 года. Сообщается, что на них корпорация также ожидает получить заказ, чтобы начать серийное производство.

27 июля 2023 года в пресс-службе Пентагона сообщалось, что США нарастят производство ракетных систем HIMARS и GMLRS.

17 ноября журналисты CNN сообщали, что в США заканчиваются GMLRS для ВСУ.

Читайте также: Резников: Дания передала Украине первые САУ Caesar. Они уже встали на боевое дежурство

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.