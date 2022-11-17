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У США заканчиваются излишки оружия и боеприпасов, которые нужны Украине – CNN

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 17:01
У США заканчиваются излишки оружия и боеприпасов, которые нужны Украине – CNN - Фото
Запуск FIM-92 Stinger (Фото: Flickr Пентагона)

У США заканчиваются излишки некоторых передовых систем вооружения и боеприпасов, в которых нуждается Украина. Об этом сообщает CNN со ссылкой на трех американских чиновников.

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Нагрузка на запасы оружия – и способность американской промышленности удовлетворять спрос – является одним из ключевых вызовов, с которыми сталкивается администрация Джо Байдена, поскольку США продолжают предоставлять Украине оружие на миллиарды долларов, пишет телеканал.

Один из чиновников сказал, что запасы определенных систем "уменьшаются", поскольку существует "конечное количество" избыточных запасов, которыми США могут поделиться.

Источники CNN сообщили, что среди систем вооружений, запасы которых вызывают особое беспокойство, – 155-мм артиллерийские боеприпасы и зенитные ракеты Stinger.

Некоторые источники также выразили обеспокоенность производством США дополнительных систем вооружений, включая антирадарные ракеты HARM, ракеты класса "земля-земля" GMLRS и переносные противотанковые ракеты Javelin, хотя США решили увеличить производство этих и других систем.

Многочисленные официальные лица подчеркнули телеканалу, что США никогда не подвергнут риску свою собственную обороноспособность, и что каждая поставка оценивается по ее влиянию на стратегические резервы США.

  • 11 ноября Минобороны Южной Кореи сообщило о переговорах между южнокорейской оружейной компанией и Вашингтоном по экспорту для пополнения запасов США артиллерийскими снарядами калибра 155 мм.
  • 14 ноября Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin Corp (LMT.N), производящей HIMARS, несколько контрактов более чем на $520 млн для пополнения арсеналов США после оказания военной помощи Украине.

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Вадим Ребрина
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США оружие Javelin stinger gmlrs HARM
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