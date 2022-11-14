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Пентагон заключил контракты на $520 млн для восполнения запасов РСЗО

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 22:36
Пентагон заключил контракты на $520 млн для восполнения запасов РСЗО - Фото
Himars (фото: EPA)

Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin Corp (LMT.N), производящей HIMARS, несколько контрактов на более $520 млн для восполнения арсеналов США после оказания военной помощи Украине. Об этом сообщил помощник министра США по закупкам, логистике и технологиям Дуглас Буш, передает CNBC.

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В последние месяцы Пентагон предоставил Украине системы вооружений для борьбы с российской агрессией, и армия США заключила с Lockheed Martin Corp несколько контрактов на ее управляемые реактивные системы залпового огня для пополнения арсеналов США.

"Этот контракт позволяет нам пополнить наши запасы, одновременно предоставляя критически важные возможности нашим союзникам и международным партнерам", – сказал Дуглас Буш.

Ранее сообщалось, что Lockheed Martin инвестировала $65 млн для сокращения времени на производство ракет для HIMARS. Компания сможет выпускать 96 M142 HIMARS в год, а к концу 2028 года армия США сможет получить еще 480 РСЗО, суммарное количество достигнет более 1000.

  • 4 ноября сообщалось, что Пентагон запланировал встречу с представителями оборонной промышленности, в том числе и с Lockheed Martin Corp, чтобы обсудить пути решения проблем с поставками оружия. Встречу планировали на фоне ожидаемого всплеска спроса на оружие со стороны союзников США из-за войны России против Украины. 
  • 10 ноября США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн: туда вошли четыре ЗРК Avenger, ракеты для ЗРК HAWK, боеприпасы для HIMARS и другое оружие, а также оборудование.
  • 13 ноября Белый Дом анонсировал еще один пакет военной помощи для Украины.
Оксана Житнюк
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пентагон оружие контракт РСЗО военная помощь HIMARS
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