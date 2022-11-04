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Пентагон проведет закрытую встречу с производителями оружия для увеличения поставок

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 14:10
Пентагон проведет закрытую встречу с производителями оружия для увеличения поставок - Фото
Пентагон (Фото: depositphotos.сom)

На следующей неделе руководство Пентагона планирует провести встречу с представителями оборонной промышленности, чтобы обсудить пути решения проблем с поставками оружия. Встречу хотят провести на фоне ожидаемого всплеска спроса на оружие со стороны союзников США из-за войны России против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Эрика Пахона.

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Замминистра обороны США Кэтлин Хикс проведет закрытую встречу с ведущими оборонными подрядчиками Штатов для обсуждения стратегии национальной обороны, обеспечения безопасности цепочек поставок, укрепления военно-промышленной базы и решения проблем с рабочей силой.

По данным агентства, среди должностных лиц Пентагона растет беспокойство по поводу того, что ведущие американские оборонные поставщики столкнутся с резким ростом заказов на оружие из европейских стран, таких как Германия и Польша, на фоне растущих опасений по поводу амбиций российского диктатора Владимира Путина.

Предыдущие встречи между официальными лицами Пентагона и ведущими производителями оружия, включая Lockheed Martin Corp (LMT.N), Raytheon Technologies Corp (RTX.N) и General Dynamics Corp (GD.N), были посвящены Украине и разработке гиперзвукового оружия, отмечают журналисты.

В агентстве подчеркнули, что несмотря на глобальный интерес к оружию, крупные американские производители продолжают ссылаться на ограниченный рынок труда и проблемы с цепочками поставок из-за пандемии коронавируса, что отражается на скорости выполнения заказов. Компоненты и материалы не доставляются вовремя, что задерживает производство и, в конечном итоге, оплату.

  • США намерены передать Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, а также установки для борьбы с беспилотниками VAMPIRE. 
  • Сегодня Белый дом объявит о новом пакете военной помощи Украине, в котором одним из главных компонентов будут средства ПВО и ПРО, сообщил министр обороны Алексей Резников.

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Оксана Житнюк
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пентагон оружие военная помощь
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