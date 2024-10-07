У Пакистані підірвали колону китайських інженерів: двоє загиблих, десятки поранених – фото
У Пакистані ввечері 6 жовтня неподалік аеропорту Карачі стався вибух, який атакував колону автомобілів китайської компанії, що займається будівництвом електростанцій в країні. Внаслідок цього загинули щонайменше двоє китайців, пише BBC.
Посольство Китаю в Пакистані підтвердило загибель двох громадян КНР і повідомило про поранення ще одного. Пакистанська поліція зазначила, що до лікарні було доставлено десять постраждалих, серед яких один перебуває у критичному стані.
Відповідальність за вибух взяло на себе сепаратистське угруповання "Армія визволення Белуджистану", що вже тривалий час проводить атаки на китайців, які працюють в Пакистані. Вони виступають за відділення провінції Белуджистан, стверджуючи, що місцеві жителі не отримують належної частки від прибутків китайських проєктів у регіоні, багатому на корисні копалини.
Белуджі — народ, що проживає в Пакистані, Ірані та Афганістані. У пакистанському Белуджистані вони становлять понад третину населення.
У заяві китайського посольства стверджують, що їхні громадяни, на яких було скоєно напад, працювали на будівництві двох вугільних електростанцій компанії Port Qasim Power Generation Co Ltd, розташованих у порту Касим, неподалік Карачі, у провінції Сіндх, а не в Белуджистані.
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