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У двох мечетях у Пакистані пролунали вибухи: загинуло щонайменше 57 людей, десятки поранено

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 18:15
У двох мечетях у Пакистані пролунали вибухи: загинуло щонайменше 57 людей, десятки поранено - Фото
Лікарі здійснюють евакуацію постраждалих (фото - Fayyaz Ahmed, EPA)

У двох мечетях Пакистану пролунали вибухи під час святкування дня народження пророка Мухаммеда. В результаті вибухів загинуло щонайменше 57 осіб, а десятки отримали поранення, пишуть Reuters та Al-Jazeera із посиланням на місцевих силовиків і медиків.

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Перший вибух пролунав у мечеті в провінції Белуджистан, що межує з Афганістаном. У результаті вибуху загинуло 52 людини, ще понад 50 отримали поранення.

Al-Jazeera повідомила з посиланням на начальника місцевої поліції, що до цього причетний смертник-терорист. Інший представник поліції повідомив медіа, що смертник підірвав себе біля поліційної машини, яка стояла поруч із мечеттю.

Другий вибух пролунав у мечеті в провінції Хайбер-Пахтунхва, яка теж межує з Афганістаном. За даними Al-Jazeera, в результаті вибуху загинуло п’ять осіб, постраждало щонайменше 10 людей.

Наразі відомо, що ні одна з організацій не заявила про свою причетність до здійснення теракту.

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Калінін Артемій
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