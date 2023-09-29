У двох мечетях у Пакистані пролунали вибухи: загинуло щонайменше 57 людей, десятки поранено

У двох мечетях Пакистану пролунали вибухи під час святкування дня народження пророка Мухаммеда. В результаті вибухів загинуло щонайменше 57 осіб, а десятки отримали поранення, пишуть Reuters та Al-Jazeera із посиланням на місцевих силовиків і медиків.

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Перший вибух пролунав у мечеті в провінції Белуджистан, що межує з Афганістаном. У результаті вибуху загинуло 52 людини, ще понад 50 отримали поранення.

Al-Jazeera повідомила з посиланням на начальника місцевої поліції, що до цього причетний смертник-терорист. Інший представник поліції повідомив медіа, що смертник підірвав себе біля поліційної машини, яка стояла поруч із мечеттю.

Другий вибух пролунав у мечеті в провінції Хайбер-Пахтунхва, яка теж межує з Афганістаном. За даними Al-Jazeera, в результаті вибуху загинуло п’ять осіб, постраждало щонайменше 10 людей.

Наразі відомо, що ні одна з організацій не заявила про свою причетність до здійснення теракту.

У квітні 2023 року індійське видання Economic Times із посиланням на власні джерела заявило, що Пакистан відправить до України 230 контейнерів із військовим спорядженням. Згодом стало відомо, що Пакистан нібито готується надати Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Anza Mark-II.

30 липня в Пакистані стався теракт під час політичного мітингу однієї з керівних партій. В результаті вибуху, до якого причетний смертник-терорист, загинуло близько 40 осіб.

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