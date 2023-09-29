В двух мечетях в Пакистане раздались взрывы: погибли не менее 57 человек, десятки ранены

В двух мечетях Пакистана прогремели взрывы во время празднования дня рождения пророка Мухаммеда. В результате взрывов погибли по меньшей мере 57 человек, а десятки получили ранения, пишут Reuters и Al-Jazeera со ссылкой на местных силовиков и медиков.

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Первый взрыв прогремел в мечети в провинции Белуджистан, граничащей с Афганистаном. В результате взрыва погибли 52 человека, еще более 50 получили ранения.

Al-Jazeera сообщила со ссылкой на начальника местной полиции, что к этому причастен смертник-террорист. Другой представитель полиции сообщил медиа, что смертник взорвал себя у полицейской машины, стоявшей рядом с мечетью.

Второй взрыв прогремел в мечети в провинции Хайбер-Пахтунхва, которая тоже граничит с Афганистаном. По данным Al-Jazeera, в результате взрыва погибли пять человек, пострадали не менее 10 человек.

Пока известно, что ни одна из организаций не заявила о своей причастности к совершению теракта.

В апреле 2023 года индийское издание Economic Times со ссылкой на собственные источники заявило, что Пакистан отправит в Украину 230 контейнеров с военным снаряжением. Впоследствии стало известно, что Пакистан якобы готовится предоставить Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Anza Mark-II.

30 июля в Пакистане произошел теракт во время политического митинга одной из правящих партий. В результате взрыва, к которому причастен смертник-террорист, погибли около 40 человек.

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