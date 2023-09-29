UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В двух мечетях в Пакистане раздались взрывы: погибли не менее 57 человек, десятки ранены

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 18:15
В двух мечетях в Пакистане раздались взрывы: погибли не менее 57 человек, десятки ранены - Фото
Врачи эвакуируют пострадавших (фото – Fayyaz Ahmed, EPA)

В двух мечетях Пакистана прогремели взрывы во время празднования дня рождения пророка Мухаммеда. В результате взрывов погибли по меньшей мере 57 человек, а десятки получили ранения, пишут Reuters и Al-Jazeera со ссылкой на местных силовиков и медиков.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Первый взрыв прогремел в мечети в провинции Белуджистан, граничащей с Афганистаном. В результате взрыва погибли 52 человека, еще более 50 получили ранения.

Al-Jazeera сообщила со ссылкой на начальника местной полиции, что к этому причастен смертник-террорист. Другой представитель полиции сообщил медиа, что смертник взорвал себя у полицейской машины, стоявшей рядом с мечетью.

Второй взрыв прогремел в мечети в провинции Хайбер-Пахтунхва, которая тоже граничит с Афганистаном. По данным Al-Jazeera, в результате взрыва погибли пять человек, пострадали не менее 10 человек.

Пока известно, что ни одна из организаций не заявила о своей причастности к совершению теракта.

  • В апреле 2023 года индийское издание Economic Times со ссылкой на собственные источники заявило, что Пакистан отправит в Украину 230 контейнеров с военным снаряжением. Впоследствии стало известно, что Пакистан якобы готовится предоставить Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Anza Mark-II.
  • 30 июля в Пакистане произошел теракт во время политического митинга одной из правящих партий. В результате взрыва, к которому причастен смертник-террорист, погибли около 40 человек.

Читайте также: Пакистан впервые в своей истории начал покупать российскую нефть

Калинин Артемий
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пакистантерактсмертникмечеть
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 