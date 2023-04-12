Пакистан отправит в Украину 230 контейнеров с военным снаряжением – Economic Times
12.04.2023, 15:02
Флаг Пакистана (Фото: pixabay.com)
В апреле Пакистан отправит в Украину 230 контейнеров с военным снаряжением. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.
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Как отмечается, в качестве сигнала об углублении партнерства с Украиной в сфере обороны Пакистан отправит в апреле 230 контейнеров с военным снаряжением из порта Карачи на двух судах MV Bokram и MV Kherson.
Как стало известно ET, суда, переправляющие оружие из Пакистана в Украину, все чаще используют флаги США и Европы.
По данным источников, порты в Польше и Германии являются основными воротами для переброски оружия из Пакистана, включая танки и ракеты.
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