Пакистан отправит в Украину 230 контейнеров с военным снаряжением – Economic Times

В апреле Пакистан отправит в Украину 230 контейнеров с военным снаряжением. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.

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Как отмечается, в качестве сигнала об углублении партнерства с Украиной в сфере обороны Пакистан отправит в апреле 230 контейнеров с военным снаряжением из порта Карачи на двух судах MV Bokram и MV Kherson.

Как стало известно ET, суда, переправляющие оружие из Пакистана в Украину, все чаще используют флаги США и Европы.

По данным источников, порты в Польше и Германии являются основными воротами для переброски оружия из Пакистана, включая танки и ракеты.

Ранее сегодня сообщалось, что Южная Корея достигла соглашения с Соединенными Штатами о предоставлении в аренду 500 000 снарядов для 155-мм артиллерийских орудий, что может обеспечить Вашингтону большую гибкость в поставках боеприпасов Украине.

11 апреля глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен не исключил решения Запада о передаче Воздушным силам Украины истребителей западного образца уже этой весной.

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Наталія Медведєва

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