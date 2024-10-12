У Чечні стався вибух на заправці, серед загиблих є діти – відео

Цистерна, що спалахнула, вилетіла із заправки у двір житлового будинку, вбивши дітей і дорослих, повідомляють у МНС

Вибух на заправці у Грозному (Фото: t.me/shot)

Вдень 12 жовтня у Чечні пролунав вибух на заправці LionTek, після чого почалася масштабна пожежа. Є загиблі та постраждалі, повідомляють у міністерстві надзвичайних ситуацій Росії.

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Вибух на заправці пролунав близько 15:30 у Грозному – столиці Чечні на проспекті Мохаммеда Алі. Стверджується, що вибухнула цистерна з газом, величезний стовп вогню було видно за сотні метром.

Запалена цистерна через вибух була відкинута на 500 метрів і прилетіла до найближчого двору житлового будинку, де знаходили діти та дорослі, повідомляють місцеві ЗМІ. Внаслідок цього загинули чотири особи, серед яких діти 5 та 6 років. Постраждали щонайменше п'ять осіб.

Після першого вибуху на АЗС прогриміли ще кілька, у радіусі одного км від АЗС вибуховою хвилею вибито скло будинків, сім машин пошкоджено. Станом 16:37 пожежу на площі 900 "квадратів" загасили силами 37 пожежників, повідомили у МНС.

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що особисто контролює ситуацію із вибухом та пообіцяв притягнути до відповідальності всіх винних.

За даними російських Telegram-каналів, власником заправки може бути місцевий 48-річний бізнесмен Салман М. або депутат Грозненської міської Думи Рустам Арзієв. Останній приїхав на місце пожежі, правоохоронці розпочали розслідування.