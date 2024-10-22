"Это все – военные объекты". В ЦПД объяснили, почему в РФ взрывались и горели спиртзаводы
Российские заводы, атакованные дронами в ночь на 22 октября, производят не только этиловый спирт и являются военными объектами. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
"Спиртзаводы у россиян используются для изготовления не только спирта, но и топлива для военных нужд и взрывчатых веществ. Поэтому они и атакуются", – объяснил он.
Коваленко отметил, что дроны атаковали четыре предприятия на территории РФ:
→ "Биохим" в Тамбовской области (занимается переработкой мелассы и производством этилового спирта);
→ Лужковский спиртзавод в Тульской области;
→ Ефремовский спиртзавод в Тульской области;
→ промышленное предприятие Воронежской области.
Коваленко добавил, что это все – военные объекты, "несмотря на замаскированность под что-то другое".
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