"Це все – воєнні об'єкти". В ЦПД пояснили, чому в Росії вибухали і горіли спиртзаводи
Російські заводи, атаковані дронами в ніч проти 22 жовтня, виробляють не лише етиловий спирт і є воєнними об'єктами. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
"Спиртзаводи у росіян використовуються для виготовлення не тільки спирту, але і палив для воєнних потреб, і вибухових речовин. Тому їх і атакують", – пояснив він.
Коваленко зазначив, що дрони атакували чотири підприємства на території РФ:
→ "Біохім" у Тамбовській області (займається переробленням меляси та виробництвом етилового спирту);
→ Лужківський спиртзавод у Тульській області;
→ Єфремовський спиртзавод у Тульській області;
→ промислове підприємство Воронезької області.
Коваленко додав, що це все – воєнні об'єкти, "попри замаскованість під щось інше".
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