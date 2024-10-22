"Це все – воєнні об'єкти". В ЦПД пояснили, чому в Росії вибухали і горіли спиртзаводи

Спиртзаводи було атаковано в Тамбовській, Тульській і Воронезькій областях

Єфремовський спиртзавод (Фото: російські пабліки)

Російські заводи, атаковані дронами в ніч проти 22 жовтня, виробляють не лише етиловий спирт і є воєнними об'єктами. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

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"Спиртзаводи у росіян використовуються для виготовлення не тільки спирту, але і палив для воєнних потреб, і вибухових речовин. Тому їх і атакують", – пояснив він.

Коваленко зазначив, що дрони атакували чотири підприємства на території РФ:

→ "Біохім" у Тамбовській області (займається переробленням меляси та виробництвом етилового спирту);

→ Лужківський спиртзавод у Тульській області;

→ Єфремовський спиртзавод у Тульській області;

→ промислове підприємство Воронезької області.

Коваленко додав, що це все – воєнні об'єкти, "попри замаскованість під щось інше".