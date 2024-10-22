У Тульській області палає Єфремівський спиртзавод: росіяни заявили про атаку дронів – відео
У Росії заявили про атаку нібито українських дронів, внаслідок якої постраждали приміщення двох спиртзаводів у Тульській області. Про це повідомив губернатор Дмитро Міляєв, а у мережі публікують відео пожежі (обережно, ненормативна лексика).
Міляєв заявив, що на території Тульської області російські підрозділи протиповітряної оборони нібито припинили атаку безпілотників. Постраждали приміщення Єфремівського спиртзаводу та спиртзаводу в селищі Лужківський Суворівського району.
У російських пабліках з'явились фото і відео палаючого Єфремівського спиртзаводу.
Відстань від українського кордону до Тульської області – близько 500 км.
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