У Тульській області палає Єфремівський спиртзавод: росіяни заявили про атаку дронів – відео

У Росії заявили про атаку нібито українських дронів, внаслідок якої постраждали приміщення двох спиртзаводів у Тульській області. Про це повідомив губернатор Дмитро Міляєв, а у мережі публікують відео пожежі (обережно, ненормативна лексика).

Міляєв заявив, що на території Тульської області російські підрозділи протиповітряної оборони нібито припинили атаку безпілотників. Постраждали приміщення Єфремівського спиртзаводу та спиртзаводу в селищі Лужківський Суворівського району.

У російських пабліках з'явились фото і відео палаючого Єфремівського спиртзаводу.

Фото: російські пабліки

Відстань від українського кордону до Тульської області – близько 500 км.