В Тульской области полыхает Ефремовский спиртзавод: в РФ заявили об атаке дронов – видео

В России заявили об атаке якобы украинских дронов, в результате которой пострадали помещения двух спиртзаводов в Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев, а в сети публикуют видео пожара (осторожно, ненормативная лексика).

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Миляев заявил, что на территории Тульской области российские подразделения противовоздушной обороны якобы остановили атаку беспилотников. Пострадали помещение Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района.

В российских пабликах появились фото и видео горящего Ефремовского спиртзавода.

Фото: российские паблики

Расстояние от украинской границы до Тульской области – около 500 км.