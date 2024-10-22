В Тульской области полыхает Ефремовский спиртзавод: в РФ заявили об атаке дронов – видео
В России заявили об атаке якобы украинских дронов, в результате которой пострадали помещения двух спиртзаводов в Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев, а в сети публикуют видео пожара (осторожно, ненормативная лексика).
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
Миляев заявил, что на территории Тульской области российские подразделения противовоздушной обороны якобы остановили атаку беспилотников. Пострадали помещение Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района.
В российских пабликах появились фото и видео горящего Ефремовского спиртзавода.
Расстояние от украинской границы до Тульской области – около 500 км.
- 10 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны поразили аэродром оккупантов в Адыгее – под удар попал склад боеприпасов. В районе аэродрома "Ханская" была работа вражеской ПВО, зафиксировано возгорание. Позже появился спутниковый снимок пораженного аэродрома – на фото видны здания, разрушенные в результате успешного украинского удара.
- 20 октября собеседник LIGA.net в Силах обороны сообщил о дроновом ударе по крупнейшему российскому заводу по производству взрывчатых веществ в Дзержинском.