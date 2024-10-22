У Тамбовській області теж заявили про атаку дронів, а в Нижньому Новгороді закривали аеропорт

На підприємстві "Біохім" стався вибух з подальшим загорянням, повідомили у РФ. В Нижньому Новгороді вводився план "Килим"

Ілюстративне фото: unsplash

В Тамбовській області Росії внаслідок атаки нібито українських дронів постраждало підприємство "Біохім". А в Нижньому Новгороді оголошували про обмеження польотів.

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Губернатор Тульської області Максим Єгоров повідомив, що о 05:20 (час збігається з київським) у місті Расказове в результаті нібито прильоту безпілотника на підприємстві "Біохім" стався вибух з подальшим загорянням.

Як стверджує Єгоров, о 06:24 пожежу загасили.

На сайті підприємства вказано, що воно займається переважно виготовленням етилового спирту. Раніше Біохім називався Расказовським спиртзаводом.

Як повідомили російські пропагандисти, Росавіація зранку 22 жовтня оголошувала про тимчасові обмеження у роботі аеропорту Нижній Новгород. Згодом обмеження були зняті.

Також у Росії заявили про атаку нібито українських дронів, внаслідок якої постраждали приміщення ще двох спиртзаводів – у Тульській області.