В Тамбовской области тоже заявили об атаке дронов, а в Нижнем Новгороде закрывали аэропорт
В Тамбовской области России в результате атаки якобы украинских дронов пострадало предприятие "Биохим". А в Нижнем Новгороде объявляли об ограничении полетов.
Губернатор Тульской области Максим Егоров сообщил, что в 05:20 (время совпадает с киевским) в городе Рассказово в результате якобы прилета беспилотника на предприятии "Биохим" произошел взрыв с последующим возгоранием.
Как утверждает Егоров, в 06:24 пожар был потушен.
На сайте предприятия отмечено, что оно занимается преимущественно изготовлением этилового спирта. Ранее "Биохим" назывался Расказовским спиртзаводом.
Как сообщили российские пропагандисты, Росавиация утром 22 октября объявляла о временных ограничениях в работе аэропорта Нижний Новгород. Впоследствии ограничения были сняты.
Также в России заявили об атаке якобы украинских дронов, в результате которой пострадали помещения еще двух спиртзаводов – в Тульской области.
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- 20 октября собеседник LIGA.net в Силах обороны сообщил о дроновом ударе по крупнейшему российскому заводу по производству взрывчатых веществ в Дзержинском.