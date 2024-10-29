Главное управление разведки 28 октября провело успешную операцию в городе Мегион Ханты-Мансийского округа России. Пылали мэрия и автопарк полиции, сообщил LIGA.net собеседник в военной разведке.

На первом этаже мэрии были выбиты три окна, в них залили напалм (загущенный бензин) и подожгли. После этого на горячую линию Федеральной службы безопасности России поступило сообщение о минировании здания.

Пожарные не могли начинать тушение огня до тех пор, пока правоохранители выясняли, действительно ли в здании есть взрывчатка. В это время пожар охватывал все большую площадь. В результате огнем была полностью уничтожена канцелярия мэрии, кабинет заместителя мэра и несколько других помещений.

В то время пока полиция и пожарные пытались потушить мэрию, напалм разлили на автомобили местной полиции, находившиеся на охраняемой парковке. В результате второго пожара сгорели минимум пять полицейских авто.