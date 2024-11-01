ГУР осуществило "крупнейшей" кибератаку на банки в Крыму – источник

Кибератака (Иллюстративное фото: Freepik)

Главное управление разведки провело масштабную кибератаку на четыре российских банка, незаконно работающих во временно оккупированном Крыму. Сотрудники одного финучреждения назвали эту атакую "крупнейшей в истории банка", сообщил LIGA.net собеседник в военной разведке.

DDoS-атаку провели на Генбанк, Центр-Инвест банк, КредитУралБанк и Российский национальный коммерческий банк. Длилась она 24 часа, была парализована работа систем дистанционного банковского обслуживания.

По данным ГУР, десятки тысяч россиян остались без онлайн-доступа к банковским счетам и начали заваливать службы поддержки сообщениями и жалобами: "Почему не работает онлайн-банк", "почему все не работает в день зарплаты", "почему не заходит в приложение".

Как говорят в разведке, в самих банках также подтвердили "крупнейшую DDoS-атаку в истории, что стало неожиданным вызовом для команды банка". Работники предупредили клиентов об отсутствии доступа ко всем системам онлайн-банкинга.