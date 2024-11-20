ГУР атакувало МТС Банк у Росії. Техпідтримка видаляє масові скарги росіян – джерело
Ілюстративне фото: freepik

Головне управління розвідки атакувало російський МТС Банк, росіяни жаліються, що не можуть зняти кошти, але їх скарги видаляють. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у воєнній розвідці. 

Масштабний збій в роботі російського банку стався ще 19 листопада внаслідок потужної DDOS-атаки. Робота фінустанови заблокована, повідомили в ГУР.

Росіяни скаржаться, що не можуть скористатися мобільним застосунком МТС Банку, зникають їх особисті дані. Також неможливо зняти готівку в банкоматах, поповнити рахунок, переказати кошти та оплатити послуги.

ГУР атакувало МТС Банк у Росії. Техпідтримка видаляє масові скарги росіян – джерело
ГУР атакувало МТС Банк у Росії. Техпідтримка видаляє масові скарги росіян – джерело

Збій в роботі онлайн-банкінгу негативно впливає на бізнес, ринок та надання різних послуг, зазначає співрозмовник у ГУР. Також фіксуються поодинокі випадки списання коштів з рахунків клієнтів банку. 

Однак служба підтримки клієнтів банку заперечує атаку. Коментарі незадоволених клієнтів оперативно видаляють з онлайн-ресурсів.

ГУР атакувало МТС Банк у Росії. Техпідтримка видаляє масові скарги росіян – джерело
ГУР атакувало МТС Банк у Росії. Техпідтримка видаляє масові скарги росіян – джерело
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