ГУР атакувало МТС Банк у Росії. Техпідтримка видаляє масові скарги росіян – джерело
Головне управління розвідки атакувало російський МТС Банк, росіяни жаліються, що не можуть зняти кошти, але їх скарги видаляють. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у воєнній розвідці.
Масштабний збій в роботі російського банку стався ще 19 листопада внаслідок потужної DDOS-атаки. Робота фінустанови заблокована, повідомили в ГУР.
Росіяни скаржаться, що не можуть скористатися мобільним застосунком МТС Банку, зникають їх особисті дані. Також неможливо зняти готівку в банкоматах, поповнити рахунок, переказати кошти та оплатити послуги.
Збій в роботі онлайн-банкінгу негативно впливає на бізнес, ринок та надання різних послуг, зазначає співрозмовник у ГУР. Також фіксуються поодинокі випадки списання коштів з рахунків клієнтів банку.
Однак служба підтримки клієнтів банку заперечує атаку. Коментарі незадоволених клієнтів оперативно видаляють з онлайн-ресурсів.
- 18 жовтня ГУР атакувало супутниковий звʼязок Росії. За даними співрозмовника LIGA.net, пропагандистам наказали мовчати.
- 1 листопада у ГУР повідомили, що здійснили "найбільшу" кібератаку на банки у Криму. Вона тривала добу, росіяни втратили доступ до онлайн-банкінгів.
- 20 листопада у ГУР спростували інформацію про нібито загрозу масованої атаки. У відомстві заявили, що таким чином РФ намагається залякати українців.