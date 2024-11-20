У місті Губкін, що у Бєлгородській області Росії, успішно вражено командний пункт угруповання російських військ "Сєвєр". Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Місцеві жителі бачили густий чорний дим, чули гучні вибухи та відчували запах горілого.

Подробиці операції спецслужба не розкриває, а також не уточнює, які засоби використали для атаки.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков не робив заяв про інцидент, і Міністерство оборони РФ також нічого про це не повідомляло.