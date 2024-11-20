В Белгородской области поражен командный пункт россиян – видео ГУР
В городе Губкин, что в Белгородской области России, успешно поражен командный пункт группировки российских войск "Север". Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.
Местные жители видели густой черный дым, слышали громкие взрывы и ощущали запах горелого.
Подробности операции спецслужба не раскрывает, а также не уточняет, какие средства использовали для атаки.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не делал заявлений об инциденте, и Министерство обороны РФ также ничего об этом не сообщало.
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