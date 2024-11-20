ГУР атаковало МТС Банк в России. Техподдержка удаляет массовые жалобы россиян – источник
Главное управление разведки атаковало российский МТС Банк, россияне жалуются, что не могут снять средства, но их жалобы удаляют. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в военной разведке.
Масштабный сбой в работе российского банка произошел еще 19 ноября в результате мощной DDOS-атаки. Работа финучреждения заблокирована, сообщили в ГУР.
Россияне жалуются, что не могут воспользоваться мобильным приложением МТС Банка, исчезают их личные данные. Также невозможно снять наличные в банкоматах, пополнить счет, перевести средства и оплатить услуги.
Сбой в работе онлайн-банкинга негативно влияет на бизнес, рынок и оказание различных услуг, отмечает собеседник в ГУР. Также фиксируются единичные случаи списания денежных средств со счетов клиентов банка.
Однако служба поддержки клиентов банка отрицает атаку. Комментарии недовольных клиентов оперативно удаляют с онлайн-ресурсов.
- 18 октября ГУР атаковало спутниковую связь России. По данным собеседника LIGA.net, пропагандистам приказали молчать.
- 1 ноября в ГУР сообщили, что совершили "крупнейшую" кибератаку на банки в Крыму. Она длилась сутки, россияне лишились доступа к онлайн-банкингам.
- 20 ноября в ГУР опровергли информацию о якобы угрозе массированной атаки. В ведомстве заявили, что таким образом РФ пытается запугать украинцев.