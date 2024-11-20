ГУР: Сообщение об угрозе "массированного удара" по Украине 20 ноября – фейк

В военной разведке объяснили, что россияне подобными сообщениями пытаются запугать украинцев

Иллюстративное фото: Генштаб

В Главном управлении разведки назвали фейком заявления об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по Украине 20 ноября. По их словам, россияне проводят информационно-психологическую атаку против украинцев.

"Данное сообщение – фейк, оно содержит типичное для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки. Призываем доверять информации только по официальным ресурсам и представителям ГУР МО", – заявили в пресс-службе ГУР.

Как отметили в военной разведке, оккупанты не могут "покорить украинцев силой", поэтому прибегают к запугиваниям и психологическому давлению.

Вместе с тем граждан просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги, быть "бдительными и стойкими". Однако не следует поддаваться паническим настроениям, добавляют в ГУР.

Утром 20 ноября посольство США предупредило о возможной "мощной воздушной атаке" на Украину, ссылаясь на полученную "конкретную информацию". Работа посольства была приостановлена в этот день.

Вслед за американским посольством работу приостановило и Испанское посольство в Киеве.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что у России есть запас баллистических и крылатых ракет, готовых для возможного масштабного удара.