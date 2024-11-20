ПВО сбили более полусотни российских дронов и ракеты. Один БпЛА снова залетел в Беларусь

Всего оккупанты запустили 122 дрона и шесть ракет разного типа

ВСУ (Фото: Генштаб)

В ночь на 20 ноября Россия атаковала Украину 122 дронами разного типа и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 56 вражеских БПЛА, а один залетел на территорию Беларуси, сообщили в воздушных силах вооруженных сил Украины.

Россияне ударили по Харьковской области ракетой С-300 из Белгородской области. Также нанесли удары пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях.

Также враг запустил управляемые авиабомбы (КАБ) и 122 дрона "шахед" и неустановленного типа из городов Курск, Орел и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 11:00 сбиты две ракеты Х-59/69 и 56 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

Еще 58 дронов были локационно потеряны в разных регионах. Пять дронов вернулись в Россию, а один залетел в Беларусь.