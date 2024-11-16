Силы ПВО сбили больше полусотни вражеских дронов за ночь

Украинские военные сбили большую часть дронов, а другие были локационно потеряны

Силы ПВО (Фото: Генштаб ВСУ)

В ночь на 16 ноября Россия атаковала Украину несколькими типами дронов и одной ракетой. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 53 воздушных цели из более чем 80, сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины.

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Враг ударил по Харьковской области зенитной управляемой ракетой С-300. Также запустил 83 дрона типа "шахед" и БпЛА неустановленного типа из российских городов Курск, Орел и Приморско-Ахтарск.

53 вражеских дрона были сбиты в Черкасской, Одесской, Киевской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Еще 30 БпЛА были локационно потеряны в разных регионах страны в результате работы Сил обороны.