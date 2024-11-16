Россия атаковала Запорожье дронами, повреждена критическая инфраструктура

По предварительным данным, в результате атаки на город и Запорожский район никто не пострадал

Иллюстративное фото: zp.vgorode.ua

Под утро 16 ноября Россия атаковала "шахедами" Запорожье и Запорожский район. Поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 03:42, а отбой дали в 05:04. Была угроза применения ударных БпЛА.

По словам Федорова, из-за взрывной волны в результате атаки дронов повреждены торговые помещения и дорожное покрытие. Остальные разрушения еще устанавливаются.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

14 ноября оккупанты ударили по Одессе дронами. Погибла одна женщина, еще восемь человек пострадали, среди них 9-летний мальчик.

15 ноября Россия атаковала Украину "шахедами" из Краснодарского края и временно оккупированного Крыма.

16 октября Россия атаковала Киев ударными дронами. В Оболонском районе обломки повредили балкон многоэтажки.