Россия атаковала Запорожье дронами, повреждена критическая инфраструктура
Иллюстративное фото: zp.vgorode.ua

Под утро 16 ноября Россия атаковала "шахедами" Запорожье и Запорожский район. Поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 03:42, а отбой дали в 05:04. Была угроза применения ударных БпЛА.

По словам Федорова, из-за взрывной волны в результате атаки дронов повреждены торговые помещения и дорожное покрытие. Остальные разрушения еще устанавливаются.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Читайте также
Россияне атаковали предприятие в Полтавской области – пламя тушило более 100 спасателей
войнаЗапорожьеатака дроновИван Федоров