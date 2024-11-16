Росія атакувала Запоріжжя дронами, пошкоджена критична інфраструктура
Ілюстративне фото: zp.vgorode.ua

Під ранок 16 листопада Росія атакувала "шахедами" Запоріжжя та Запорізький район. Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Повітряна тривога в регіоні була оголошена о 03:42, а відбій дали о 05:04. Існувала загроза застосування ударних БпЛА.

За словами Федорова, через вибухову хвилю внаслідок атаки дронів пошкоджені торгові приміщення та дорожнє покриття. Інші руйнування ще встановлюють.

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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