Росіяни атакували підприємство на Полтавщині – полум'я гасило понад 100 рятувальників

Удар стався вночі, на ранок пожежу вдалося ліквідувати

Фото: ДСНС

Уночі росіяни атакували Полтавщину – через це зайнялася пожежа, котру гасили понад 100 рятувальників, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, окупанти атакували область ударними безпілотниками – удар прийшовся по промисловому об'єкту, постраждалих немає.

На ранок пожежу вдалося ліквідувати – до гасіння полум'я залучили понад 100 рятувальників та 27 одиниць техніки:

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про збиття 21 російського безпілотника, ще 38 було локаційно втрачено.