Росіяни атакували підприємство на Полтавщині – полум'я гасило понад 100 рятувальників
Фото: ДСНС

Уночі росіяни атакували Полтавщину – через це зайнялася пожежа, котру гасили понад 100 рятувальників, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, окупанти атакували область ударними безпілотниками – удар прийшовся по промисловому об'єкту, постраждалих немає.

На ранок пожежу вдалося ліквідувати – до гасіння полум'я залучили понад 100 рятувальників та 27 одиниць техніки:

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
  • Повітряні сили ЗСУ повідомляли про збиття 21 російського безпілотника, ще 38 було локаційно втрачено.
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