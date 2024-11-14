Россияне атаковали предприятие в Полтавской области – пламя тушило более 100 спасателей

Фото: ГСЧС

Ночью россияне атаковали Полтавскую область – из-за этого загорелся пожар, который тушили более 100 спасателей, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, оккупанты атаковали область ударными беспилотниками – удар пришелся по промышленному объекту, пострадавших нет.

К утру пожар удалось ликвидировать – к тушению пламени привлекли более 100 спасателей и 27 единиц техники:

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Воздушные силы ВСУ сообщали о сбитии 21 российского беспилотника, еще 38 были локационно потеряны.