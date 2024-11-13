ВСУ сбили две баллистические и две крылатые ракеты, которыми оккупанты атаковали Украину.

Запуск ракеты "Искандер" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Силы обороны сбили две баллистические и две крылатые ракеты, а также уничтожили 37 дронов, которыми оккупанты атаковали Украину, сообщили Воздушные силы ВСУ.

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С 15:00 12 ноября захватчики нанесли удар по Украине ракетами разных типов, управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками.

В общей сложности радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили 96 российских средств воздушного нападения (без учета КАБов):

→ две зенитные управляемые С-300 из Курской области РФ по Сумской области;

→ две крылатые ракеты Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков – Каспийское море;

→ две баллистические ракеты "Искандер-М" или северокорейские KN-23, запущенные из Воронежской области;

→ 90 дронов типа Shahed и БпЛА неустановленного типа из районов Курска, Приморско-Ахтарска и Орла РФ.

К отражению воздушного нападения были вовлечены зенитные ракетные войска, авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 10:00 ВС подтверждают сбивание двух ракет Х-101, двух "Искандер-М"/KN-23 и 37 дронов в Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Кировоградской областях.

При этом 47 беспилотников РФ были локационно потеряны в разных регионах, два дрона вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и России, а еще два беспилотника находятся в воздухе, отметили военные.

Инфографика: Воздушные силы

Утром 13 ноября захватчики впервые за 73 дня нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву, разрушения в городе пока не зафиксированы.

Из-за российских ракетных обстрелов в Киевской области пострадал один человек. К тому же из-за атаки РФ разрушено здание, возник пожар в Броварском районе области.