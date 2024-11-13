ЗСУ збили дві балістичні та дві крилаті ракети й 37 дронів, якими окупанти атакували Україну

Запуск ракети "Іскандер" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Сили оборони збили дві балістичні та дві крилаті ракети, а також знищили 37 дронів, якими окупанти атакували Україну, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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З 15:00 12 листопада загарбники здійснили удар по Україні ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 96 російських засобів повітряного нападу (без урахування КАБів):

→ дві зенітні керовані С-300 із Курської області РФ по Сумщині;

→ дві крилаті ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків – Каспійське море;

→ дві балістичні ракети "Іскандер-М" або північнокорейські KN-23, запущені з Воронезької області;

→ 90 дронів типу Shahed та БпЛА невстановленого типу із районів Курську, Приморсько-Ахтарська та Орла РФ.

До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Станом на 10:00 ПС підтверджують збиття двох ракет Х-101, двох "Іскандер-М"/KN-23 та 37 дронів у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Водночас 47 безпілотників РФ були локаційно втрачені у різних регіонах, два дрони вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії, а ще два безпілотники перебувають у повітрі, зазначили військові.

Інфографіка: Повітряні сили

Вранці 13 листопада загарбники вперше за 73 дні завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву, руйнувань у місті наразі не зафіксовано.

Через російський ракетний обстріл у Київській області постраждала одна людина. До того ж через атаку РФ зруйновано будівлю, виникла пожежа у Броварському районі області.