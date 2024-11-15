Атака на Одесу: відомо вже про вісьмох поранених, серед них дев'ятирічний хлопчик

Наслідки обстрілу Одеси (Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА)

Внаслідок російської атаки ударними дронами на Одесу ввечері 14 листопада загинула одна жінка, ще вісім людей постраждали. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Серед постраждалих дев'ятирічний хлопчик, який перебуває у лікарні у стані середньої важкості. У важкому стані 22-річний чоловік.

Інші поранені дорослі мають середній ступінь важкості травм і також госпіталізовані, їм надають всю необхідну допомогу.

Внаслідок атаки "шахедами" зруйновано багатоповерховий житловий будинок у центрі Одеси, пошкоджено кілька будинків і близько 30 авто. Також виникла пожежа на території громадського закладу та двоповерхового будинку.

Крім того, пошкоджено тепломережу, через що тимчасово зупинили роботу однієї з котелень міста. Ця котельня забезпечувала тепло для 220 житлових будинків, семи дитсадків, чотирьох шкіл і одного з пологових будинків, де зараз перебувають 28 породіль і 22 немовляти. У пологовому будинку є генератор, обігрівачі й достатній запас палива, щоб підтримувати тепло самостійно, запевнив Кіпер.

(Фото: Telegram Олега Кіпера)

(Фото: Telegram Олега Кіпера)

(Фото: Telegram Олега Кіпера)