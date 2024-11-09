Вночі Росія атакувала Одесу безпілотниками – є пошкодження будинків, адмінбудівель і машин
Уночі 9 листопада росіяни атакували Одесу та район ударними безпілотниками – у місті є пошкодження будинків, адмінбудівель і машин, повідомила мерія.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
В одному з районів обласного центру пошкоджено декілька багатоповерхівок і будинки в приватному секторі, адміністративні будівлі, складські приміщення та машини, інформація щодо постраждалих уточнюється.
Згодом виконувач обов'язків міського голови Олександр Філатов повідомив, що вранці розпочнуть роботу комунальники, також місто розгорне оперативний штаб для допомоги жителям, чиї домівки були пошкоджені через російську атаку.
- У ніч проти 8 листопада Росія атакувала Одесу й область ударними безпілотниками, внаслідок чого загинула одна людина, ще дев’ять осіб постраждали.
- Тієї ночі РФ завдала по Україні удару балістичною ракетою "Іскандер-М", а також атакувала авіаційними ракетами та 92 безпілотниками.
- Увечері окупанти завдали балістичного удару по підприємству в Сумах, поранені двоє його працівників.