Вночі Росія атакувала Одесу безпілотниками – є пошкодження будинків, адмінбудівель і машин

Пошкоджено декілька багатоповерхівок і будинки в приватному секторі, адміністративні будівлі, складські приміщення та автівки

Фото: Одеська міська рада

Уночі 9 листопада росіяни атакували Одесу та район ударними безпілотниками – у місті є пошкодження будинків, адмінбудівель і машин, повідомила мерія.

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В одному з районів обласного центру пошкоджено декілька багатоповерхівок і будинки в приватному секторі, адміністративні будівлі, складські приміщення та машини, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Згодом виконувач обов'язків міського голови Олександр Філатов повідомив, що вранці розпочнуть роботу комунальники, також місто розгорне оперативний штаб для допомоги жителям, чиї домівки були пошкоджені через російську атаку.

Фото: Одеська міська рада

Фото: Одеська міська рада

Фото: Одеська міська рада

Фото: Одеська міська рада

Фото: Одеська міська рада

Фото: Одеська міська рада

Фото: Одеська міська рада

Фото: Одеська міська рада

Фото: Одеська міська рада

Фото: Одеська міська рада

Фото: Одеська міська рада

Фото: Одеська міська рада

Фото: Одеська міська рада

Фото: Одеська міська рада