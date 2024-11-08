Вночі Росія запустила по Україні балістику, авіаракети і під сотню ударних дронів

Сили ППО збили 62 ворожі безпілотники і чотири авіаракети

"Іскандер" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 8 листопада Росія завдала по Україні удару балістичною ракетою "Іскандер-М", а також атакувала авіаційними ракетами та 92 безпілотниками. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Іскандер-М" РФ запустила із Ростовської області, чотири керовані авіаракети Х-59/69 – із повітряного простору Бєлгородської області. 92 дрони, серед яких "шахеди" і БпЛА невстановленого типу, окупанти запустили з боку Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла і Чауди.

Ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині.

Станом на 09:00 підтверджено збиття чотирьох ракет Х-59/69 та 62 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

26 ворожих безпілотників локаційно втрачено, один дрон ще є у повітряному просторі України на момент публікації новини.

Рано вранці 8 листопада Росія запустила ракету в бік Києва. Відомо про чотирьох постраждалих в області.

Внаслідок нічної дронової атаки на Одеський район загинула одна людина, ще дев'ятеро отримали поранення.

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