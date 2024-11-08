Ночью Россия запустила по Украине баллистику, авиаракеты и под сотню ударных дронов

Силы ПВО сбили 62 вражеских беспилотника и четыре авиаракеты

"Искандер" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 8 ноября Россия нанесла по Украине удар баллистической ракетой "Искандер-М", а также атаковала авиационными ракетами и 92 беспилотниками. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Искандер-М" РФ запустила из Ростовской области, четыре управляемых авиаракеты Х-59/69 – из воздушного пространства Белгородской области. 92 дрона, среди которых "шахеды" и БпЛА неустановленного типа, оккупанты запустили со стороны Курска, Приморско-Ахтарска, Орла и Чауды.

Вражеская тактическая авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковской и Сумской областям.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание четырех ракет Х-59/69 и 62 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

26 вражеских беспилотников локационно потеряны, один дрон находится в воздушном пространстве Украины на момент публикации новости.

Рано утром 8 ноября Россия запустила ракету в сторону Киева. Известно о четырех пострадавших в области.

В результате ночной дроновой атаки на Одесский район погиб один человек, еще девять получили ранения.

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