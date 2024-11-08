Росія запустила ракету і БпЛА в бік Києва: в області є пошкодження і поранені – фото

Відомо про пуск ворожої ракети і безпілотника

Фото: Нацполіція

Рано вранці 8 листопада Росія атакує Київську область з повітря. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

О 05:21 ОВА повідомила про ракетну атаку. Також про ракету в бік Києва попередили Повітряні сили ЗСУ.

В області і в столиці працює ППО.

О 06:18 Повітряні сили також повідомили про ворожий безпілотник в напрямку Києва з південно-східного напрямку.

ДОПОВНЕНО О 07:45. Міністерство внутрішніх справ повідомило, що на Київщині чотири людини постраждали, пошкоджено будинки та автомобілі.

Станом на 07:30 зазнали пошкоджень шість приватних будинків, чотири автомобілі. Також сталося займання трав'яного настилу та пожежа приміщення недіючої газової АЗС, які вже ліквідовано.

Також в ніч проти 8 листопада Росія скинула КАБи на Харків: пошкоджено багатоповерхівку, десятки поранених. Станом на ранок відомо про 25 постраждалих, серед яких тримісячна дитина.

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