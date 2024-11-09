Ночью Россия атаковала Одессу беспилотниками – есть повреждения домов, админзданий и машин

Повреждены несколько многоэтажек и дома в частном секторе, административные здания, складские помещения и автомобили

Фото: Одесский городской совет

Ночью 9 ноября россияне атаковали Одессу и район ударными беспилотниками – в городе есть повреждения домов, админзданий и машин, сообщила мэрия.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

В одном из районов областного центра повреждены несколько многоэтажек и дома в частном секторе, административные здания, складские помещения и машины, информация о пострадавших уточняется.

Впоследствии исполняющий обязанности городского головы Александр Филатов сообщил, что утром начнут работу коммунальщики, также город развернет оперативный штаб для помощи жителям, чьи дома были повреждены из-за российской атаки.

Фото: Одесский городской совет

Фото: Одесский городской совет

Фото: Одесский городской совет

Фото: Одесский городской совет

Фото: Одесский городской совет

Фото: Одесский городской совет

Фото: Одесский городской совет

Фото: Одесский городской совет

Фото: Одесский городской совет

Фото: Одесский городской совет

Фото: Одесский городской совет

Фото: Одесский городской совет

Фото: Одесский городской совет

Фото: Одесский городской совет