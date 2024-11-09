Ночью Россия атаковала Одессу беспилотниками – есть повреждения домов, админзданий и машин
Ночью 9 ноября россияне атаковали Одессу и район ударными беспилотниками – в городе есть повреждения домов, админзданий и машин, сообщила мэрия.
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В одном из районов областного центра повреждены несколько многоэтажек и дома в частном секторе, административные здания, складские помещения и машины, информация о пострадавших уточняется.
Впоследствии исполняющий обязанности городского головы Александр Филатов сообщил, что утром начнут работу коммунальщики, также город развернет оперативный штаб для помощи жителям, чьи дома были повреждены из-за российской атаки.
- В ночь на 8 ноября Россия атаковала Одессу и область ударными беспилотниками, в результате чего погиб один человек, еще девять человек пострадали.
- В ту ночь РФ нанесла по Украине удар баллистической ракетой "Искандер-М", а также атаковала авиационными ракетами и 92 беспилотниками.
- Вечером оккупанты нанесли баллистический удар по предприятию в Сумах, ранены двое его работников.