РФ атакувала Одесу безпілотниками – є постраждалі, руйнування цивільної інфраструктури

Фото: Telegram Геннадій Труханов

Ввечері й вночі росіяни масовано атакували Одесу та район ударними дронами – є постраждалі, пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомила влада.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

1:02. Очільник обладміністрації Олег Кіпер написав, що внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки, на деяких локаціях виникли пожежі.

На той момент було попередньо відомо про одну постраждалу особу.

До ліквідації наслідків атаки залучили відповідні екстрені служби, правоохоронці фіксують наслідки російського воєнного злочину.

3:55. Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що через російську атаку є постраждалі – їм надається медична допомога.

Також в одному зі зруйнованих будинків знайшли загиблого собаку.

На місці ударів працюють оперативні служби, вранці влада планує розгорнути міський штаб – туди зможуть звертатися за допомогою люди, чиї домівки постраждали через атаку.

ДОПОВНЕНО. Попередньо постраждали двоє людей, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Наслідки атаки ліквідували 52 рятувальники разом з добровольцями та підрозділом Одеської міської ради.

Фото: Telegram Геннадій Труханов

Фото: Telegram Геннадій Труханов

Фото: Telegram Геннадій Труханов

Фото: Telegram Геннадій Труханов

Фото: Telegram Геннадій Труханов

Фото: Telegram Геннадій Труханов

Фото: Telegram Геннадій Труханов