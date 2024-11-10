РФ атаковала Одессу дронами – есть пострадавшие, разрушения гражданской инфраструктуры
Вечером и ночью россияне массированно атаковали Одессу и район ударными дронами – есть пострадавшие, повреждена гражданская инфраструктура, сообщили власти.
1:02. Глава обладминистрации Олег Кипер написал, что в результате атаки повреждены жилые дома, магазины, гаражи, автомобили, на некоторых локациях возникли пожары.
На тот момент было предварительно известно об одном пострадавшем лице.
К ликвидации последствий атаки были привлечены соответствующие экстренные службы, правоохранители фиксируют последствия российского военного преступления.
3:55. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что из-за российской атаки есть пострадавшие – им оказывается медицинская помощь.
Также в одном из разрушенных домов обнаружили погибшую собаку.
На месте ударов работают оперативные службы, утром власти планируют развернуть городской штаб – туда смогут обращаться за помощью люди, чьи дома пострадали из-за атаки.
- В ночь на 8 ноября Россия атаковала Одессу и область ударными беспилотниками, в результате чего погиб один человек, еще девять человек пострадали.
- Ночью 9 ноября россияне атаковали Одессу и район – погиб человек, есть раненые. Повреждены дома, админздания и машины.