Россияне атаковали Украину 51 дроном, эпицентр – Одесская область
С вечера 8 и ночи 9 ноября россияне атаковали Украину 51 беспилотником – 50 из них были сбиты или локационно потеряны в разных областях, сообщили Воздушные силы.
По данным военных, оккупанты запустили дроны типа Shahed и БпЛА неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарска и Орла в РФ.
Эпицентром удара была Одесская область. Из-за российской атаки в областном центре погиб человек, есть пострадавшие, повреждены дома, админздания и машины.
Нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.
По состоянию на 8:00 Воздушные силы подтвердили сбивание 32 российских дронов в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях, еще 18 беспилотников локационно потеряно в разных областях.
- В ночь на 8 ноября Россия атаковала Одессу и область ударными беспилотниками, в результате чего погиб один человек, еще девять человек пострадали.
- В ту ночь РФ нанесла по Украине удар баллистической ракетой "Искандер-М", а также атаковала авиационными ракетами и 92 беспилотниками.
- Вечером оккупанты нанесли баллистический удар по предприятию в Сумах, ранены двое его работников.