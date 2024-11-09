Россияне атаковали Украину 51 дроном, эпицентр – Одесская область

Иллюстративное фото: Telegram Алексей Кулеба

С вечера 8 и ночи 9 ноября россияне атаковали Украину 51 беспилотником – 50 из них были сбиты или локационно потеряны в разных областях, сообщили Воздушные силы.

По данным военных, оккупанты запустили дроны типа Shahed и БпЛА неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарска и Орла в РФ.

Эпицентром удара была Одесская область. Из-за российской атаки в областном центре погиб человек, есть пострадавшие, повреждены дома, админздания и машины.

Нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 8:00 Воздушные силы подтвердили сбивание 32 российских дронов в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях, еще 18 беспилотников локационно потеряно в разных областях.

Инфографика: Воздушные Силы