В Одесі вибухи. Росія влучила у житловий будинок, є загибла – відео, фото

Через атаку на місто пошкоджено трубопровід опалення, не працює котельня

Одеса (Ілюстративне фото)

Увечері 14 жовтня Росія атакувала Одесу ударними дронами, повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Пошкоджено житловий будинок, є жертви.

Тривогу в регіоні було оголошено близько 21:18. За непідтвердженими даними, крім БпЛА, окупанти запустили по Одесі ракету, вона могла влучити по житловому будинку.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про пожежі на ймовірних місцях прильотів. Також є інформація про те, що пошкоджено інфраструктуру в центрі міста, житлові будинки та університет. Дані потребують підтвердження.

Мер міста Геннадій Труханов також повідомив, що в результаті атаки одна з котелень міста призупинила роботу.

"Через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено припинено роботу одного з котелень міста", – написав він у Telegram-каналі.

Станом на 22:38 атака триває, повідомляє місцева влада. У місті продовжує працювати протиповітряна оборона.

ДОПОВНЕНО 22:53. Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що росіяни влучили по житловому будинку в Одесі.

"Путіну просто подобається воювати з цивільними. Він не поважає нікого, звичайний, хворий на голову терорист", – написав він.

Пошкоджений будинок у Одесі, фото: https://t.me/kharkiv_1654

ДОПОВНЕНО О 23:09. Голова ОВА Кіпер повідомив, що в наслідок атаки дронів в Одесі загинула жінка, мінімум дві людини поранені. Також пошкоджені житлові будинки, церква, автівки, на деяких локаціях виникли пожежі.