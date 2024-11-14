В Одесі вибухи. Росія влучила у житловий будинок, є загибла – відео, фото

В Одесі вибухи. Росія влучила у житловий будинок, є загибла – відео, фотооновлено
Увечері 14 жовтня Росія атакувала Одесу ударними дронами, повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Пошкоджено житловий будинок, є жертви.
Тривогу в регіоні було оголошено близько 21:18. За непідтвердженими даними, крім БпЛА, окупанти запустили по Одесі ракету, вона могла влучити по житловому будинку.
Місцеві Telegram-канали повідомляють про пожежі на ймовірних місцях прильотів. Також є інформація про те, що пошкоджено інфраструктуру в центрі міста, житлові будинки та університет. Дані потребують підтвердження.
Мер міста Геннадій Труханов також повідомив, що в результаті атаки одна з котелень міста призупинила роботу.
"Через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено припинено роботу одного з котелень міста", – написав він у Telegram-каналі.
Станом на 22:38 атака триває, повідомляє місцева влада. У місті продовжує працювати протиповітряна оборона.
ДОПОВНЕНО 22:53. Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що росіяни влучили по житловому будинку в Одесі.
"Путіну просто подобається воювати з цивільними. Він не поважає нікого, звичайний, хворий на голову терорист", – написав він.
ДОПОВНЕНО О 23:09. Голова ОВА Кіпер повідомив, що в наслідок атаки дронів в Одесі загинула жінка, мінімум дві людини поранені. Також пошкоджені житлові будинки, церква, автівки, на деяких локаціях виникли пожежі.
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