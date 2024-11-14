Росія тестує нові дрони на Харкові. Військові вчаться збивати – Терехов

Уламки БпЛА "Молнія-1" у Салтівському районі Харкова, 12 листопада 2024 року. (Фото: Суспільне Харків)

Харків продовжує страждати від російських атак, тепер агресор випробовує на місті новий тип безпілотників "Молнія". Внаслідок обстрілів є поранені та пошкоджені будинки. Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

Чиновник зазначив, що ніч проти 14 листопада пройшла більш-менш спокійно, але лунали вибухи у передмісті Харкова.

"Росіяни змінили тип нападу та обстрілів на Харків. Сьогодні БпЛА летять до Харкова, вчора та позавчора були влучання у житлові будинки та в офісні приміщення. На жаль, маємо чотирьох поранених", – сказав міський голова.

Телеведучі уточнили у міського голови, що кажуть військові з приводу нових дронів.

"Дійсно, з першого дня війни на Харків летять всі види озброєння Росії, нас обстрілюють КАБами, ракетами С-300, С-400,"Іскандерами", "шахедами" і всім, чим можливо. Зараз новий ще вид зброї, які випробовують росіяни на Харкові, – це безпілотники "Молнія". Наші військові вчаться, їм потрібен певний час та досвід для того, щоб збивати ці нові дрони", – зазначив мер міста.

ДОВІДКА. "Молнія" – це баражувальний боєприпас, щось більше, ніж великий дрон, але менше за "шахед", це "щось середнє", розповів



"Молнія" – це доволі примітивний за конструкцією і доволі дешевий боєприпас, на борту він може нести від 3 до 5 кг вибухівки. Якщо порівнювати з тим же "шахедом", де 50 кг вибухової речовини, він є набагато менш потужним, але він в рази дешевший, ніж "шахед", і може завдавати ураження саме вибухом, розльотом уламків.



У прокуратурі кажуть, що "Молнія" – це розробка останніх років і дуже примітивний дрон: там картон, фанера і пластик. Він дуже легкий, може долати десятки кілометрів. "Молнія" – це баражувальний боєприпас, щось більше, ніж великий дрон, але менше за "шахед", це "щось середнє", розповів Суспільному речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко."Молнія" – це доволі примітивний за конструкцією і доволі дешевий боєприпас, на борту він може нести від 3 до 5 кг вибухівки. Якщо порівнювати з тим же "шахедом", де 50 кг вибухової речовини, він є набагато менш потужним, але він в рази дешевший, ніж "шахед", і може завдавати ураження саме вибухом, розльотом уламків.У прокуратурі кажуть, що "Молнія" – це розробка останніх років і дуже примітивний дрон: там картон, фанера і пластик. Він дуже легкий, може долати десятки кілометрів.