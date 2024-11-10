Ввечері росіяни знову вдарили по Харкову, ймовірно, гібридом "Грім-Е1" – постраждала людина
Фото: Нацполіція

Ввечері 9 листопада росіяни вчергове обстріляли Харків – постраждала людина, є пошкодження, написала Національна поліція.

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Близько 22:20 харків'яни почули вибух – попередньо, окупанти застосували гібрид ракети та бомби "Грім-Е1".

Російське озброєння влучило по території Слобідського району поруч з багатоповерхівкою – постраждала 59-річна жінка, пошкоджено житловий будинок та супермаркет.

На місці працювали слідчі, криміналісти та вибухотехніки – зібрано докази чергового російського злочину.

Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція

  • Росіяни позиціюють "Грім-Е1" як гібрид ракети та авіабомби, що планерує, на базі авіаракети Х-38. Загарбники могли бити таким самим боєприпасом по Харкову 20 жовтня, були пошкодження.

  • Уночі 9 листопада окупанти знову атакували Харків – було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Попередньо, окупанти також застосували "Грім-Е1".
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