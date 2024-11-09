Росіяни вдарили по Харкову – попередньо, гібридом ракети та бомби "Грім-1Е"

Фото: Харківська обласна прокуратура

Уночі росіяни атакували Слобідський район Харкова – пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомила обласна прокуратура.

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За даними слідства, удар стався близько 2:50 – зафіксовано влучання в дорожнє покриття, пошкоджено контактні лінії громадського транспорту, приміщення автозаправної станції, яка не працює, а також вибито вікна у житловому будинку, будівлі готелю та гіпермаркету, що розташовані поруч.

Обійшлося без постраждалих.

За попередніми даними, для удару по місту загарбники застосували "Грім-Е1" . Росіяни позиціюють його як гібрид ракети та плануючої авіабомби на базі авіаракети Х-38. Загарбники могли бити таким же боєприпасом по Харкову 20 жовтня, були пошкодження.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину, максимальне покарання – 12 років тюрми.

Фото: Харківська обласна прокуратура

З вечора 8 та ночі 9 листопада росіяни атакували Україну 51 безпілотником – 50 з них були збиті або локаційно втрачені у різних областях.

Епіцентром удару була Одещина. Через російську атаку в обласному центрі загинула людина, є постраждалі, пошкоджено будинки, адмінбудівлі і машини.