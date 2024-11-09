Россияне ударили по Харькову – предварительно, гибридом ракеты и бомбы "Гром-1Е"
Ночью россияне атаковали Слободской район Харькова – повреждена гражданская инфраструктура, сообщила областная прокуратура.
По данным следствия, удар произошел около 2:50 – зафиксировано попадание в дорожное покрытие, повреждены контактные линии общественного транспорта, неработающее помещение автозаправочной станции, а также выбиты окна в жилом доме, здания гостиницы и расположенные рядом гипермаркета.
Обошлось без пострадавших.
По предварительным данным, для удара по городу захватчики применили "Гром-Е1". Россияне позиционируют его как гибрид ракеты и планирующей авиабомбы на базе авиаракеты Х-38. Захватчики могли избивать таким же боеприпасом по Харькову 20 октября, были повреждения.
Правоохранители начали расследование по факту военного преступления, максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.
- С вечера 8 и ночи 9 ноября россияне атаковали Украину 51 беспилотником – 50 из них были сбиты или локационно потеряны в разных областях.
Эпицентром удара была Одесская область. Из-за российской атаки в городе погиб человек, есть пострадавшие, повреждены дома, админздания и машины.