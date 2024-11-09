Россияне ударили по Харькову – предварительно, гибридом ракеты и бомбы "Гром-1Е"

Фото: Харьковская областная прокуратура

Ночью россияне атаковали Слободской район Харькова – повреждена гражданская инфраструктура, сообщила областная прокуратура.

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По данным следствия, удар произошел около 2:50 – зафиксировано попадание в дорожное покрытие, повреждены контактные линии общественного транспорта, неработающее помещение автозаправочной станции, а также выбиты окна в жилом доме, здания гостиницы и расположенные рядом гипермаркета.

Обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, для удара по городу захватчики применили "Гром-Е1". Россияне позиционируют его как гибрид ракеты и планирующей авиабомбы на базе авиаракеты Х-38. Захватчики могли избивать таким же боеприпасом по Харькову 20 октября, были повреждения.

Правоохранители начали расследование по факту военного преступления, максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.

Фото: Харьковская областная прокуратура

С вечера 8 и ночи 9 ноября россияне атаковали Украину 51 беспилотником – 50 из них были сбиты или локационно потеряны в разных областях.

Эпицентром удара была Одесская область. Из-за российской атаки в городе погиб человек, есть пострадавшие, повреждены дома, админздания и машины.