Вечером РФ снова ударила по Харькову, возможно, гибридом "Гром-Е1" – пострадал человек
Фото: Нацполиция

Вечером 9 ноября россияне в очередной раз обстреляли Харьков – пострадал человек, есть повреждения, написала Национальная полиция.

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Около 22:20 харьковчане услышали взрыв – предварительно, оккупанты применили гибрид ракеты и бомбы "Гром-Е1".

Российское вооружение попало по территории Слободского района рядом с многоэтажкой – пострадала 59-летняя женщина, повреждены жилой дом и супермаркет.

На месте работали следователи, криминалисты и взрывотехники – собраны доказательства очередного российского преступления.

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

  • Россияне позиционируют "Гром-Е1" как планирующий гибрид ракеты и авиабомбы на базе авиаракеты Х-38. Захватчики могли бить таким же боеприпасом по Харькову 20 октября, были повреждения.

  • Ночью 9 ноября оккупанты снова атаковали Харьков – была повреждена гражданская инфраструктура. Предварительно, оккупанты также применили "Гром-Е1".
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Харьковударатакагром-е1