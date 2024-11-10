Вечером РФ снова ударила по Харькову, возможно, гибридом "Гром-Е1" – пострадал человек

Российское вооружение попало по территории Слободского района рядом с многоэтажкой

Фото: Нацполиция

Вечером 9 ноября россияне в очередной раз обстреляли Харьков – пострадал человек, есть повреждения, написала Национальная полиция.

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Около 22:20 харьковчане услышали взрыв – предварительно, оккупанты применили гибрид ракеты и бомбы "Гром-Е1".

Российское вооружение попало по территории Слободского района рядом с многоэтажкой – пострадала 59-летняя женщина, повреждены жилой дом и супермаркет.

На месте работали следователи, криминалисты и взрывотехники – собраны доказательства очередного российского преступления.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция