Вечером РФ снова ударила по Харькову, возможно, гибридом "Гром-Е1" – пострадал человек
Вечером 9 ноября россияне в очередной раз обстреляли Харьков – пострадал человек, есть повреждения, написала Национальная полиция.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
Около 22:20 харьковчане услышали взрыв – предварительно, оккупанты применили гибрид ракеты и бомбы "Гром-Е1".
Российское вооружение попало по территории Слободского района рядом с многоэтажкой – пострадала 59-летняя женщина, повреждены жилой дом и супермаркет.
На месте работали следователи, криминалисты и взрывотехники – собраны доказательства очередного российского преступления.
Россияне позиционируют "Гром-Е1" как планирующий гибрид ракеты и авиабомбы на базе авиаракеты Х-38. Захватчики могли бить таким же боеприпасом по Харькову 20 октября, были повреждения.
- Ночью 9 ноября оккупанты снова атаковали Харьков – была повреждена гражданская инфраструктура. Предварительно, оккупанты также применили "Гром-Е1".