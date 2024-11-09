РФ ударила авиабомбой по Купянску – два человека погибли, есть пострадавший и разрушения

Фото: Харьковская областная прокуратура

Россияне в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области – погибли два человека, еще один получил ранения, сообщила Харьковская областная прокуратура. Ниже есть фото, на котором видны тела погибших, 18+.

По данным следствия, 9 ноября в 11:00 Вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по Купянску – были повреждены частные домовладения и многоквартирные жилые дома, хозяйственные помещения, разрушены 15 гаражей и т.д.

Из-за удара ранения получил 61-летний мужчина. На двоих прохожих, мужчину и женщину, упали провода от электрической сети – возник пожар, люди погибли на месте, пояснила прокуратура.

Тела погибших сильно обгорели, их данные устанавливаются.

Предварительно захватчики били по городу полуторатонной авиабомбой КАБ-1500.

Правоохранители, несмотря на сложные условия безопасности, принимают все меры для документирования российских военных преступлений. Начато расследование по соответствующей статье, максимальное наказание – пожизненное заключение.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

С вечера 8 и ночи 9 ноября россияне атаковали Украину 51 беспилотником – 50 из них были сбиты или локационно потеряны в разных областях.

Эпицентром удара была Одесщина. Из-за российской атаки в областном центре погиб человек, есть пострадавшие, повреждены дома, админздания и машины.

Ночью россияне атаковали Слободской район Харькова – повреждена гражданская инфраструктура.